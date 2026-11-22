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Tafsir Fathul Majid Tafseer: Ash-Shu'ara Ayah 44
Ash-Shu'ara
44
26:44
فالقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون انا لنحن الغالبون ٤٤
فَأَلْقَوْا۟ حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا۟ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ ٱلْغَـٰلِبُونَ ٤٤
فَأَلۡقَوۡاْ
ﱥ
حِبَالَهُمۡ
ﱦ
وَعِصِيَّهُمۡ
ﱧ
وَقَالُواْ
ﱨ
بِعِزَّةِ
ﱩ
فِرۡعَوۡنَ
ﱪ
إِنَّا
ﱫ
لَنَحۡنُ
ﱬ
ٱلۡغَٰلِبُونَ
ﱭ
٤٤
ﱮ
Toen wierpen zij hun touwen en staven neer, terwijl zij zeiden: "Bij de eer van Fir'aun: voorwaar, wij zullen zeker de overwinnaars zijn."
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