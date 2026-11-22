﴿قالُوا أرْجِهِ وأخاهُ وابْعَثْ في المَدائِنِ حاشِرِينَ﴾ ﴿يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحّارٍ عَلِيمٍ﴾ . تَقَدَّمَ الكَلامُ عَلى نَظِيرِها في سُورَةِ الأعْرافِ سِوى أنَّ في هَذِهِ الآيَةِ (وابْعَثْ) بَدَلُ (وأرْسِلْ) وهُما مُتَرادِفانِ، وفي هَذِهِ الآيَةِ (سَحّارٍ) وهُنالِكَ (ساحِرٌ) (ص-١٢٥)والسَّحّارُ مُرادِفٌ لِلسّاحِرِ في الِاسْتِعْمالِ؛ لِأنَّ صِيغَةَ فَعّالٍ هُنا لِلنَّسَبِ دَلالَةً عَلى الصِّناعَةِ مِثْلَ النَّجّارِ والقَصّابِ، ولِذَلِكَ أُتْبِعَ هُنا وهُناكَ بِوَصْفِ (عَلِيمٍ)، أيْ قَوِيِّ العِلْمِ بِالسِّحْرِ.