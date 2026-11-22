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Tafsir Fathul Majid Tafseer: Ash-Shu'ara Ayah 35
Ash-Shu'ara
35
26:35
يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره فماذا تامرون ٣٥
يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِۦ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ٣٥
يُرِيدُ
ﲺ
أَن
ﲻ
يُخۡرِجَكُم
ﲼ
مِّنۡ
ﲽ
أَرۡضِكُم
ﲾ
بِسِحۡرِهِۦ
ﲿ
فَمَاذَا
ﳀ
تَأۡمُرُونَ
ﳁ
٣٥
ﳂ
Hij wil jullie uit jullie land verdrijven met zijn tovenarij. Dus wat adviseren jullie?"
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.