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Tafsir Fathul Majid Tafseer: Ash-Shu'ara Ayah 33
Ash-Shu'ara
33
26:33
ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين ٣٣
وَنَزَعَ يَدَهُۥ فَإِذَا هِىَ بَيْضَآءُ لِلنَّـٰظِرِينَ ٣٣
وَنَزَعَ
ﲫ
يَدَهُۥ
ﲬ
فَإِذَا
ﲭ
هِيَ
ﲮ
بَيۡضَآءُ
ﲯ
لِلنَّٰظِرِينَ
ﲰ
٣٣
ﲱ
En hij strekte zijn hand uit en die werd wit voor de toeschouwers.
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