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Tafsir Fathul Majid Tafseer: Ash-Shu'ara Ayah 28
Ash-Shu'ara
28
26:28
قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون ٢٨
قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَآ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ٢٨
قَالَ
ﲂ
رَبُّ
ﲃ
ٱلۡمَشۡرِقِ
ﲄ
وَٱلۡمَغۡرِبِ
ﲅ
وَمَا
ﲆ
بَيۡنَهُمَآۖ
ﲇﲈ
إِن
ﲉ
كُنتُمۡ
ﲊ
تَعۡقِلُونَ
ﲋ
٢٨
ﲌ
Hij (Môesa) zei: "De Heer van het Oosten en het Westen en wat tussen hen beide is, als jullie begrijpen."
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