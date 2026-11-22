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Tafsir Fathul Majid Tafseer: Ash-Shu'ara Ayah 27
Ash-Shu'ara
27
26:27
قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون ٢٧
قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِىٓ أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌۭ ٢٧
قَالَ
ﱺ
إِنَّ
ﱻ
رَسُولَكُمُ
ﱼ
ٱلَّذِيٓ
ﱽ
أُرۡسِلَ
ﱾ
إِلَيۡكُمۡ
ﱿ
لَمَجۡنُونٞ
ﲀ
٢٧
ﲁ
Hij (Fir'aun) zei: "Voorwaar, jullie Boodschapper die tot jullie gezonden is, is zeker bezeten."
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.