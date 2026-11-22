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Tafsir Fathul Majid Tafseer: Ash-Shu'ara Ayah 26
Ash-Shu'ara
26
26:26
قال ربكم ورب ابايكم الاولين ٢٦
قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآئِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ٢٦
قَالَ
ﱴ
رَبُّكُمۡ
ﱵ
وَرَبُّ
ﱶ
ءَابَآئِكُمُ
ﱷ
ٱلۡأَوَّلِينَ
ﱸ
٢٦
ﱹ
Hij (Môesa) zei: "Juitie Heer en de Heer van jullie voorvaderen."
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.