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Tafsir Fathul Majid Tafseer: Ash-Shu'ara Ayah 23
Ash-Shu'ara
23
26:23
قال فرعون وما رب العالمين ٢٣
قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ٢٣
قَالَ
ﱝ
فِرۡعَوۡنُ
ﱞ
وَمَا
ﱟ
رَبُّ
ﱠ
ٱلۡعَٰلَمِينَ
ﱡ
٢٣
ﱢ
Fiir'aun zei: "En wie is de Heer der Werelden?"
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