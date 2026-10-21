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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Ayah 220
Ash-Shu'ara
220
26:220
انه هو السميع العليم ٢٢٠
إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٢٢٠
إِنَّهُۥ
ﲐ
هُوَ
ﲑ
ٱلسَّمِيعُ
ﲒ
ٱلۡعَلِيمُ
ﲓ
٢٢٠
ﲔ
Voorwaar, Hij is de Alhorende, de Alwetende.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.