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Tafsir Fathul Majid Tafseer: Ash-Shu'ara Ayah 22
Ash-Shu'ara
22
26:22
وتلك نعمة تمنها علي ان عبدت بني اسراييل ٢٢
وَتِلْكَ نِعْمَةٌۭ تَمُنُّهَا عَلَىَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٢٢
وَتِلۡكَ
ﱔ
نِعۡمَةٞ
ﱕ
تَمُنُّهَا
ﱖ
عَلَيَّ
ﱗ
أَنۡ
ﱘ
عَبَّدتَّ
ﱙ
بَنِيٓ
ﱚ
إِسۡرَٰٓءِيلَ
ﱛ
٢٢
ﱜ
En dit is de gunst die jij mij bewees: dat jij de Kinderen van Israël tot slaven gemaakt hebt."
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.