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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Ayah 204
Ash-Shu'ara
204
26:204
افبعذابنا يستعجلون ٢٠٤
أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ٢٠٤
أَفَبِعَذَابِنَا
ﳌ
يَسۡتَعۡجِلُونَ
ﳍ
٢٠٤
ﳎ
Vragen zij dan dat Onze bestraffing bespoedigd wordt?
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.