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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Ayah 201
Ash-Shu'ara
201
26:201
لا يومنون به حتى يروا العذاب الاليم ٢٠١
لَا يُؤْمِنُونَ بِهِۦ حَتَّىٰ يَرَوُا۟ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ٢٠١
لَا
ﲹ
يُؤۡمِنُونَ
ﲺ
بِهِۦ
ﲻ
حَتَّىٰ
ﲼ
يَرَوُاْ
ﲽ
ٱلۡعَذَابَ
ﲾ
ٱلۡأَلِيمَ
ﲿ
٢٠١
ﳀ
Zij zullen er niet in geloven totdat zij de pijnlijke bestraffing zien.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.