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Tafsir Fathul Majid Tafseer: Ash-Shu'ara Ayah 18
Ash-Shu'ara
18
26:18
قال الم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين ١٨
قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًۭا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ١٨
قَالَ
ﳊ
أَلَمۡ
ﳋ
نُرَبِّكَ
ﳌ
فِينَا
ﳍ
وَلِيدٗا
ﳎ
وَلَبِثۡتَ
ﳏ
فِينَا
ﳐ
مِنۡ
ﳑ
عُمُرِكَ
ﳒ
سِنِينَ
ﳓ
١٨
ﳔ
Hij (Fir'aun) zei: "Hebben wij jou niet als een kind onder ons opgevoed en verbleef jij geen jaren van jouw leven onder ons?
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