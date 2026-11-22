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Tafsir Fathul Majid Tafseer: Ash-Shu'ara Ayah 17
Ash-Shu'ara
17
26:17
ان ارسل معنا بني اسراييل ١٧
أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ١٧
أَنۡ
ﳄ
أَرۡسِلۡ
ﳅ
مَعَنَا
ﳆ
بَنِيٓ
ﳇ
إِسۡرَٰٓءِيلَ
ﳈ
١٧
ﳉ
Zend de Kinderen van Israël met ons."
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.