Aanmelden
Aanmelden
Aanmelden
Taal selecteren
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Ayah 155
Ash-Shu'ara
155
26:155
قال هاذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ١٥٥
قَالَ هَـٰذِهِۦ نَاقَةٌۭ لَّهَا شِرْبٌۭ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍۢ مَّعْلُومٍۢ ١٥٥
قَالَ
ﲷ
هَٰذِهِۦ
ﲸ
نَاقَةٞ
ﲹ
لَّهَا
ﲺ
شِرۡبٞ
ﲻ
وَلَكُمۡ
ﲼ
شِرۡبُ
ﲽ
يَوۡمٖ
ﲾ
مَّعۡلُومٖ
ﲿ
١٥٥
ﳀ
Hij (Shâlih) zei: "Dit is een vrouwtjeskameel, zij heeft recht om te drinken en jullie hebben recht om te drinken, (ieder) op een vastgestelde dag.
Tafseers
Lagen
Lessen
Reflecties
Antwoorden
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.