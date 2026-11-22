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Tafsir Fathul Majid Tafseer: Ash-Shu'ara Ayah 15
Ash-Shu'ara
15
26:15
قال كلا فاذهبا باياتنا انا معكم مستمعون ١٥
قَالَ كَلَّا ۖ فَٱذْهَبَا بِـَٔايَـٰتِنَآ ۖ إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ ١٥
قَالَ
ﲲ
كـَلَّاۖ
ﲳﲴ
فَٱذۡهَبَا
ﲵ
بِـَٔايَٰتِنَآۖ
ﲶﲷ
إِنَّا
ﲸ
مَعَكُم
ﲹ
مُّسۡتَمِعُونَ
ﲺ
١٥
ﲻ
Hij (Allah) zei: "Nee, gaat dus beiden met Onze Tekenen: voorwaar, Wij zijn met jullie, luisterend.
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Tafsir Fathul Majid
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