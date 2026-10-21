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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Ayah 139
Ash-Shu'ara
139
26:139
فكذبوه فاهلكناهم ان في ذالك لاية وما كان اكثرهم مومنين ١٣٩
فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَـٰهُمْ ۗ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَةًۭ ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ١٣٩
فَكَذَّبُوهُ
ﱋ
فَأَهۡلَكۡنَٰهُمۡۚ
ﱌﱍ
إِنَّ
ﱎ
فِي
ﱏ
ذَٰلِكَ
ﱐ
لَأٓيَةٗۖ
ﱑﱒ
وَمَا
ﱓ
كَانَ
ﱔ
أَكۡثَرُهُم
ﱕ
مُّؤۡمِنِينَ
ﱖ
١٣٩
ﱗ
Maar zij loochenden hem, dus vernietigden Wij hen. Voorwaar, daarin is zeker een Teken, maar de meesten van hen waren gew gelovigen.
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