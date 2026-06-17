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Ash-Shu'ara
108
26:108
فاتقوا الله واطيعون ١٠٨
فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٠٨
ﳑ
ﳒ
ﳓ
ﳔ
Vreest daarom Allah en gehoorzaamt mij.
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (١٠٨)
] وه ئێوه تهقواى خوای گهوره بكهن وه گوێڕایهڵى منیش بكهن.