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Tafsir Fathul Majid Tafseer: Ash-Shu'ara Ayah 10
Ash-Shu'ara
10
26:10
واذ نادى ربك موسى ان ايت القوم الظالمين ١٠
وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰٓ أَنِ ٱئْتِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّـٰلِمِينَ ١٠
وَإِذۡ
ﲌ
نَادَىٰ
ﲍ
رَبُّكَ
ﲎ
مُوسَىٰٓ
ﲏ
أَنِ
ﲐ
ٱئۡتِ
ﲑ
ٱلۡقَوۡمَ
ﲒ
ٱلظَّٰلِمِينَ
ﲓ
١٠
ﲔ
(Gedenk) toen jouw Heer Môesa opriep: "Ga naar het volk van de onrechtvaardigen.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.