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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Waqi'ah Ayah 86
Al-Waqi'ah
86
56:86
فلولا ان كنتم غير مدينين ٨٦
فَلَوْلَآ إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ٨٦
فَلَوۡلَآ
ﱮ
إِن
ﱯ
كُنتُمۡ
ﱰ
غَيۡرَ
ﱱ
مَدِينِينَ
ﱲ
٨٦
ﱳ
Waren jullie toen maar niet verantwoordelijk geweest.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.