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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Waqi'ah Ayah 80
Al-Waqi'ah
80
56:80
تنزيل من رب العالمين ٨٠
تَنزِيلٌۭ مِّن رَّبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ٨٠
تَنزِيلٞ
ﱎ
مِّن
ﱏ
رَّبِّ
ﱐ
ٱلۡعَٰلَمِينَ
ﱑ
٨٠
ﱒ
Een neerzending van de Heer der Werelden.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.