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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Waqi'ah Ayah 77
Al-Waqi'ah
77
56:77
انه لقران كريم ٧٧
إِنَّهُۥ لَقُرْءَانٌۭ كَرِيمٌۭ ٧٧
إِنَّهُۥ
ﱁ
لَقُرۡءَانٞ
ﱂ
كَرِيمٞ
ﱃ
٧٧
ﱄ
En voorwaar, dit is zeker de nobele Koran.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.