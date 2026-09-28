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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Waqi'ah Ayah 66
Al-Waqi'ah
66
56:66
انا لمغرمون ٦٦
إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ٦٦
إِنَّا
ﲘ
لَمُغۡرَمُونَ
ﲙ
٦٦
ﲚ
(En zeiden:) "Voorwaar, wij zijn zeker met schuld beladen.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.