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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Waqi'ah Ayah 63
Al-Waqi'ah
63
56:63
افرايتم ما تحرثون ٦٣
أَفَرَءَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ ٦٣
أَفَرَءَيۡتُم
ﲇ
مَّا
ﲈ
تَحۡرُثُونَ
ﲉ
٦٣
ﲊ
Hoe denken jullie dan over wat jullie zaaien?
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