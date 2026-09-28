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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Waqi'ah Ayah 51
Al-Waqi'ah
51
56:51
ثم انكم ايها الضالون المكذبون ٥١
ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلضَّآلُّونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ ٥١
ثُمَّ
ﱁ
إِنَّكُمۡ
ﱂ
أَيُّهَا
ﱃ
ٱلضَّآلُّونَ
ﱄ
ٱلۡمُكَذِّبُونَ
ﱅ
٥١
ﱆ
Daarna zullen jullie, O dwalende, loochenaars.
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Tafsir Fathul Majid
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