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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Waqi'ah Ayah 43
Al-Waqi'ah
43
56:43
وظل من يحموم ٤٣
وَظِلٍّۢ مِّن يَحْمُومٍۢ ٤٣
وَظِلّٖ
ﲰ
مِّن
ﲱ
يَحۡمُومٖ
ﲲ
٤٣
ﲳ
En schaduwen van zwarte rook.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.