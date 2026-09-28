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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Waqi'ah Ayah 36
Al-Waqi'ah
36
56:36
فجعلناهن ابكارا ٣٦
فَجَعَلْنَـٰهُنَّ أَبْكَارًا ٣٦
فَجَعَلۡنَٰهُنَّ
ﲕ
أَبۡكَارًا
ﲖ
٣٦
ﲗ
En Wij hebben hen maagdelijk gemaakt.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.