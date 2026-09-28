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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Waqi'ah Ayah 21
Al-Waqi'ah
21
56:21
ولحم طير مما يشتهون ٢١
وَلَحْمِ طَيْرٍۢ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ٢١
وَلَحۡمِ
ﱖ
طَيۡرٖ
ﱗ
مِّمَّا
ﱘ
يَشۡتَهُونَ
ﱙ
٢١
ﱚ
En vlees van gevogelte, wat zij maar verlangen.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.