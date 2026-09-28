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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Waqi'ah Ayah 20
Al-Waqi'ah
20
56:20
وفاكهة مما يتخيرون ٢٠
وَفَـٰكِهَةٍۢ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ ٢٠
وَفَٰكِهَةٖ
ﱒ
مِّمَّا
ﱓ
يَتَخَيَّرُونَ
ﱔ
٢٠
ﱕ
En vruchten waaruit zij kunnen kiezen.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.