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Al-Ahzab
33
33:33
وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى واقمن الصلاة واتين الزكاة واطعن الله ورسوله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا ٣٣
وَقَرْنَ فِى بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَـٰهِلِيَّةِ ٱلْأُولَىٰ ۖ وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًۭا ٣٣
وَقَرۡنَ
فِي
بُيُوتِكُنَّ
وَلَا
تَبَرَّجۡنَ
تَبَرُّجَ
ٱلۡجَٰهِلِيَّةِ
ٱلۡأُولَىٰۖ
وَأَقِمۡنَ
ٱلصَّلَوٰةَ
وَءَاتِينَ
ٱلزَّكَوٰةَ
وَأَطِعۡنَ
ٱللَّهَ
وَرَسُولَهُۥٓۚ
إِنَّمَا
يُرِيدُ
ٱللَّهُ
لِيُذۡهِبَ
عَنكُمُ
ٱلرِّجۡسَ
أَهۡلَ
ٱلۡبَيۡتِ
وَيُطَهِّرَكُمۡ
تَطۡهِيرٗا
٣٣
En blijft in jullie huizen en vertoont jullie veirsieringen niet zoals dat in de vroegere tijd van de onwetendheid werd gedaan. En onderhoudt de shalât en geeft de zakât en gehoorzaamt Allah en Zijn Boodschapper. Voorwaar, Allah wenst slechts de onreinheid van jullie weg te nemen, O Lieden van het huis (Ahloel Bait), en jullie zo rein mogelijk te maken.
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Hira Younus
Volgen
2 jaar geleden
·
Verwijzen naar
Ayah 33:33
Mothers of believers and by extension all Muslim women are being commanded by Allah Subhana wa taala to be at their homes and the next thing he says is not to do 'tabarruj of jahilia' . I was deeply reflecting and pondering over this sequence of commands how a woman sitting at home could do tabarruj? In the age of internet and fast social media , it has become easy to do tabarruj while sitting at home . The so called 'digital marketing ' for pur...
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13
3
Dr Maryam Fayyaz
Volgen
41 weken geleden
·
Verwijzen naar
Ayah 33:32-33
Bismillah
In Surah Al-Ahzab, Allah says 'ittaqullah' — be mindful of Allah, be conscious of Him in all that you do. What’s striking is where this command appears: not only in moments of war, leadership, or public duty, but in verses about home life, marriage, emotions, and relationships. It is as if Allah is saying, Your private life, your feelings, your family — these, too, are part of your faith.
This teaches a deep truth: spiritual strength...
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13
3
UmAyoub
Volgen
4 jaar geleden
·
Verwijzen naar
Ayah 33:31-35
Most beautiful verses for every women who want to be like the wives of the prophet peace be upon him.
The women who were promised paradise and will be our leaders on day of judgement were majorly housewives.
They weren't activists, black-belts, Congress members, great teachers of Islam, influencers with thousands of followers, travel gurus, haafidhas or at fore fronts of wars.
Allah wants us to have 'Waqar'
*The word qarna in the original is ...
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5
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