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Tafsir Fathul Majid Tafseer: At-Tur Ayah 4
At-Tur
4
52:4
والبيت المعمور ٤
وَٱلْبَيْتِ ٱلْمَعْمُورِ ٤
وَٱلۡبَيۡتِ
ﲗ
ٱلۡمَعۡمُورِ
ﲘ
٤
ﲙ
Bij het veel bezochte Huis (de Ka'bah).
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.