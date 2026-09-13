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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ibrahim Ayah 3
Ibrahim
3
14:3
الذين يستحبون الحياة الدنيا على الاخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا اولايك في ضلال بعيد ٣
ٱلَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْـَٔاخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ فِى ضَلَـٰلٍۭ بَعِيدٍۢ ٣
ٱلَّذِينَ
ﱴ
يَسۡتَحِبُّونَ
ﱵ
ٱلۡحَيَوٰةَ
ﱶ
ٱلدُّنۡيَا
ﱷ
عَلَى
ﱸ
ٱلۡأٓخِرَةِ
ﱹ
وَيَصُدُّونَ
ﱺ
عَن
ﱻ
سَبِيلِ
ﱼ
ٱللَّهِ
ﱽ
وَيَبۡغُونَهَا
ﱾ
عِوَجًاۚ
ﱿﲀ
أُوْلَٰٓئِكَ
ﲁ
فِي
ﲂ
ضَلَٰلِۭ
ﲃ
بَعِيدٖ
ﲄ
٣
ﲅ
Degenen die het wereldse leven verkiezen boven het Hiernamaals, en afhouden van de Weg van Allah en die wensen dat die krom wordt. Zij zijn degenen die in vergaande dwaling verkeren.
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Tafsir Fathul Majid
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