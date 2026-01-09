اذ انبعث اشقاها ١٢
إِذِ ٱنۢبَعَثَ أَشْقَىٰهَا ١٢
Они преступили границы дозволенного Аллахом, пренебрегли истиной и не стали повиноваться посланнику Господа. А самый несчастный из самудян по имени Каддар б. Салиф собрался убить верблюдицу, повинуясь решению своего народа.