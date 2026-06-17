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Muhammad
7
47:7
يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم ٧
يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ٧
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O believers! If you stand up for Allah, He will help you and make your steps firm.
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﴿یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ﴾ أَيْ دِينه وَرَسُوله ﴿یَنصُرۡكُمۡ﴾ عَلَى عَدُوّكُمْ ﴿وَیُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ ٧﴾ يُثَبِّتكُمْ في المعترك