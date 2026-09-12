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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yusuf Ayah 96
Yusuf
96
12:96
فلما ان جاء البشير القاه على وجهه فارتد بصيرا قال الم اقل لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون ٩٦
فَلَمَّآ أَن جَآءَ ٱلْبَشِيرُ أَلْقَىٰهُ عَلَىٰ وَجْهِهِۦ فَٱرْتَدَّ بَصِيرًۭا ۖ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّىٓ أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٩٦
فَلَمَّآ
ﱁ
أَن
ﱂ
جَآءَ
ﱃ
ٱلۡبَشِيرُ
ﱄ
أَلۡقَىٰهُ
ﱅ
عَلَىٰ
ﱆ
وَجۡهِهِۦ
ﱇ
فَٱرۡتَدَّ
ﱈ
بَصِيرٗاۖ
ﱉﱊ
قَالَ
ﱋ
أَلَمۡ
ﱌ
أَقُل
ﱍ
لَّكُمۡ
ﱎ
إِنِّيٓ
ﱏ
أَعۡلَمُ
ﱐ
مِنَ
ﱑ
ٱللَّهِ
ﱒ
مَا
ﱓ
لَا
ﱔ
تَعۡلَمُونَ
ﱕ
٩٦
ﱖ
Maka sebaik-baik sahaja datang pembawa khabar berita yang mengembirakan itu, dia pun meletakkan baju Yusuf pada muka Nabi Yaakub, lalu menjadilah ia celik kembali seperti sediakala. Nabi Yaakub berkata: "Bukankah aku telah katakan kepada kamu, sesungguhnya aku mengetahui (dengan perantaraan wahyu) dari Allah akan apa yang kamu tidak mengetahuinya?"
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