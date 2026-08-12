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Tafsir: Yusuf 12:44
Yusuf
44
12:44
قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين ٤٤
قَالُوٓا۟ أَضْغَـٰثُ أَحْلَـٰمٍۢ ۖ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَحْلَـٰمِ بِعَـٰلِمِينَ ٤٤
قَالُوٓاْ
أَضۡغَٰثُ
أَحۡلَٰمٖۖ
وَمَا
نَحۡنُ
بِتَأۡوِيلِ
ٱلۡأَحۡلَٰمِ
بِعَٰلِمِينَ
٤٤
Mereka menjawab: "Yang demikian itu ialah mimpi-mimpi yang bercampur aduk, dan kami bukanlah orang-orang yang mengetahui mimpi-mimpi (yang sedemikian) itu".
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Rebar Kurdish Tafsir
[
قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ
] وتیان: ئهمه خهوێكی تێكهڵ و پێكهڵهو هیچ حهقیقهتێكی نیه [
وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ (٤٤)
] وه ئێمهش هیچ لێكدانهوهی خهون نازانین و له لێكدانهوهیدا زانا نین.