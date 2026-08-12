Log masuk
Log masuk
Log masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Yusuf 12:40
Yusuf
40
12:40
ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم واباوكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذالك الدين القيم ولاكن اكثر الناس لا يعلمون ٤٠
مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِۦٓ إِلَّآ أَسْمَآءًۭ سَمَّيْتُمُوهَآ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَـٰنٍ ۚ إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٤٠
مَا
تَعۡبُدُونَ
مِن
دُونِهِۦٓ
إِلَّآ
أَسۡمَآءٗ
سَمَّيۡتُمُوهَآ
أَنتُمۡ
وَءَابَآؤُكُم
مَّآ
أَنزَلَ
ٱللَّهُ
بِهَا
مِن
سُلۡطَٰنٍۚ
إِنِ
ٱلۡحُكۡمُ
إِلَّا
لِلَّهِ
أَمَرَ
أَلَّا
تَعۡبُدُوٓاْ
إِلَّآ
إِيَّاهُۚ
ذَٰلِكَ
ٱلدِّينُ
ٱلۡقَيِّمُ
وَلَٰكِنَّ
أَكۡثَرَ
ٱلنَّاسِ
لَا
يَعۡلَمُونَ
٤٠
Apa yang kamu sembah, yang lain dari Allah, hanyalah nama-nama yang kamu menamakannya, kamu dan datuk nenek kamu, Allah tidak pernah menurunkan sebarang bukti yang membenarkannya. Sebenarnya hukum (yang menentukan amal ibadat) hanyalah bagi Allah. Ia memerintahkan supaya kamu jangan menyembah melainkan Dia. Yang demikian itulah Ugama yang betul, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Renungan
Jawapan
Qiraat
Hadis
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{بانگەواز كردنی دوو هاوەڵەكەی بەندینخانە بۆ یەكخواپەرستی} [
مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ
] ئێوه هیچ شتێك ناپهرستن له غهیری خوای گهوره تهنها كۆمهڵێك ناو نهبێت كه ئێوه خۆتان و باوك و باپیرانتان ناوتان ناوه [
مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ
] خوای گهوره هیچ بهڵگهی لهسهر ئهو ناوانهو پهرستنی ئهو شتانه نهناردۆته خوارهوه، (ههموو ئهو دارو بهردانهى كه دهپهرسترێن و خهڵكى دهچنه سهریان و ههر یهكهیان ناوێكى ههیه ههمووى خهڵكى خۆیان ناویان ناون و هیچ بهڵگهیان لهسهر نیه) [
إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ
] حوكم و بڕیاردان تهنها بۆ خوای گهورهیه [
أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ
] خوای گهوره فهرمانی كردووه كه هیچ كهسێك نهپهرستن تهنها خوای گهوره نهبێ بهتاك و تهنهاو شهریكی بۆ دانهنێن [
ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ
] ئا ئهمه دینی ڕاست و دامهزراوه كه خواى گهوره بهڵگهى لهسهر ناردۆته خوارهوهو فهرمانى پێكردووه [
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٤٠)
] بهڵام زۆربهی خهڵكی ئهم شته نازانن.