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Yusuf
14
12:14
قالوا لين اكله الذيب ونحن عصبة انا اذا لخاسرون ١٤
قَالُوا۟ لَئِنْ أَكَلَهُ ٱلذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّآ إِذًۭا لَّخَـٰسِرُونَ ١٤
قَالُواْ
لَئِنۡ
أَكَلَهُ
ٱلذِّئۡبُ
وَنَحۡنُ
عُصۡبَةٌ
إِنَّآ
إِذٗا
لَّخَٰسِرُونَ
١٤
Mereka berkata: "Kalau dia dimakan oleh serigala, sedang kami ramai bilangannya, sesungguhnya kami sudah tentu menjadilah orang-orang yang rugi".
Tafsir
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Rebar Kurdish Tafsir
[
قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ
] وتیان: ئهگهر بێتوو گورگ بیخوات و ئێمهش كۆمهڵێك كهسین [
إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ (١٤)
] كهواته ئێمه كهسانێكی زهرهرمهندو بێ سوودو بێدهسهڵاتین.