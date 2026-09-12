Rebar Kurdish Tafsir Tafsir: Yusuf Ayah 111

[ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ] به دڵنیایی چیرۆك و بهسهرهاتی پێغهمبهران لهگهڵ ئوممهتانیان، یان ئهم چیرۆكهی یوسف لهگهڵ براكانی و باوكیدا پهندو عیبرهت و ئامۆژگاری تیایه بۆ ئهو كهسانهی كه خاوهن عهقڵێكی سهلیمن و تێدهگهن [ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى ] ئهم قورئانه قسهیهك نیه ههڵبهسترابێ [ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ] بهڵكو بهڕاستدانهری كتێبه ئاسمانیهكانی پێش خۆیهتی له تهورات و ئینجیل و زهبور [ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ ] وه درێژهی ههموو شتێكی تیایهو شهریعهتی بهدرێژی تیادا باسكراوه [ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (١١١) ] وه هیدایهت و ڕهحمهته بۆ كهسانێك كه ئیمان بێنن، والله أعلم.