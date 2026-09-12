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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yusuf Ayah 110
Yusuf
110
12:110
حتى اذا استياس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد باسنا عن القوم المجرمين ١١٠
حَتَّىٰٓ إِذَا ٱسْتَيْـَٔسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّوٓا۟ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا۟ جَآءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّىَ مَن نَّشَآءُ ۖ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ١١٠
حَتَّىٰٓ
ﲥ
إِذَا
ﲦ
ٱسۡتَيۡـَٔسَ
ﲧ
ٱلرُّسُلُ
ﲨ
وَظَنُّوٓاْ
ﲩ
أَنَّهُمۡ
ﲪ
قَدۡ
ﲫ
كُذِبُواْ
ﲬ
جَآءَهُمۡ
ﲭ
نَصۡرُنَا
ﲮ
فَنُجِّيَ
ﲯ
مَن
ﲰ
نَّشَآءُۖ
ﲱﲲ
وَلَا
ﲳ
يُرَدُّ
ﲴ
بَأۡسُنَا
ﲵ
عَنِ
ﲶ
ٱلۡقَوۡمِ
ﲷ
ٱلۡمُجۡرِمِينَ
ﲸ
١١٠
ﲹ
(Orang-orang yang mendustakan ugama Allah itu telah diberi tempoh yang lanjut sebelum ditimpakan dengan azab) hingga apabila Rasul-rasul berputus asa terhadap kaumnya yang ingkar dan menyangka bahawa mereka telah disifatkan oleh kaumnya sebagai orang-orang yang berdusta, datanglah pertolongan Kami kepada mereka, lalu diselamatkanlah sesiapa yang Kami kehendaki. Dan (ingatlah bahawa) azab Kami tidak akan dapat ditolak oleh sesiapapun daripada menimpa kaum yang berdosa.
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