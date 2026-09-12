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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yusuf Ayah 109
Yusuf
109
12:109
وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الاخرة خير للذين اتقوا افلا تعقلون ١٠٩
وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًۭا نُّوحِىٓ إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰٓ ۗ أَفَلَمْ يَسِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا۟ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۗ وَلَدَارُ ٱلْـَٔاخِرَةِ خَيْرٌۭ لِّلَّذِينَ ٱتَّقَوْا۟ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١٠٩
وَمَآ
ﲄ
أَرۡسَلۡنَا
ﲅ
مِن
ﲆ
قَبۡلِكَ
ﲇ
إِلَّا
ﲈ
رِجَالٗا
ﲉ
نُّوحِيٓ
ﲊ
إِلَيۡهِم
ﲋ
مِّنۡ
ﲌ
أَهۡلِ
ﲍ
ٱلۡقُرَىٰٓۗ
ﲎﲏ
أَفَلَمۡ
ﲐ
يَسِيرُواْ
ﲑ
فِي
ﲒ
ٱلۡأَرۡضِ
ﲓ
فَيَنظُرُواْ
ﲔ
كَيۡفَ
ﲕ
كَانَ
ﲖ
عَٰقِبَةُ
ﲗ
ٱلَّذِينَ
ﲘ
مِن
ﲙ
قَبۡلِهِمۡۗ
ﲚﲛ
وَلَدَارُ
ﲜ
ٱلۡأٓخِرَةِ
ﲝ
خَيۡرٞ
ﲞ
لِّلَّذِينَ
ﲟ
ٱتَّقَوۡاْۚ
ﲠﲡ
أَفَلَا
ﲢ
تَعۡقِلُونَ
ﲣ
١٠٩
ﲤ
Dan tiadalah Kami mengutus Rasul - sebelummu (wahai Muhammad) melainkan orang-orang lelaki dari penduduk bandar, yang kami wahyukan kepada mereka. Maka mengapa orang-orang (yang tidak mahu beriman) itu tidak mengembara di muka bumi, supaya memerhatikan bagaimana akibat orang-orang kafir yang terdahulu dari mereka? Dan (ingatlah) sesungguhnya negeri akhirat lebih baik bagi orang-orang yang bertaqwa. Oleh itu, mengapa kamu (wahai manusia) tidak mahu memikirkannya?
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