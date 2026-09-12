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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yusuf Ayah 107
Yusuf
107
12:107
افامنوا ان تاتيهم غاشية من عذاب الله او تاتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون ١٠٧
أَفَأَمِنُوٓا۟ أَن تَأْتِيَهُمْ غَـٰشِيَةٌۭ مِّنْ عَذَابِ ٱللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةًۭ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٠٧
أَفَأَمِنُوٓاْ
ﱡ
أَن
ﱢ
تَأۡتِيَهُمۡ
ﱣ
غَٰشِيَةٞ
ﱤ
مِّنۡ
ﱥ
عَذَابِ
ﱦ
ٱللَّهِ
ﱧ
أَوۡ
ﱨ
تَأۡتِيَهُمُ
ﱩ
ٱلسَّاعَةُ
ﱪ
بَغۡتَةٗ
ﱫ
وَهُمۡ
ﱬ
لَا
ﱭ
يَشۡعُرُونَ
ﱮ
١٠٧
ﱯ
(Mengapa mereka bersikap demikian?) Adakah mereka merasa aman dari didatangi azab Allah yang meliputi mereka, atau didatangi hari kiamat secara mengejut, sedang mereka tidak menyedarinya?
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