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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yusuf Ayah 105
Yusuf
105
12:105
وكاين من اية في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون ١٠٥
وَكَأَيِّن مِّنْ ءَايَةٍۢ فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ١٠٥
وَكَأَيِّن
ﱍ
مِّنۡ
ﱎ
ءَايَةٖ
ﱏ
فِي
ﱐ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﱑ
وَٱلۡأَرۡضِ
ﱒ
يَمُرُّونَ
ﱓ
عَلَيۡهَا
ﱔ
وَهُمۡ
ﱕ
عَنۡهَا
ﱖ
مُعۡرِضُونَ
ﱗ
١٠٥
ﱘ
Dan berapa banyak tanda-tanda kekuasaan Allah di langit dan di bumi yang mereka menyaksikannya berulang-ulang semasa mereka pagi dan datang, sedang mereka tidak juga menghiraukan dan memikirkannya.
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