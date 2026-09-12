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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yusuf Ayah 102
Yusuf
102
12:102
ذالك من انباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون ١٠٢
ذَٰلِكَ مِنْ أَنۢبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ۖ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوٓا۟ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ ١٠٢
ذَٰلِكَ
ﳆ
مِنۡ
ﳇ
أَنۢبَآءِ
ﳈ
ٱلۡغَيۡبِ
ﳉ
نُوحِيهِ
ﳊ
إِلَيۡكَۖ
ﳋﳌ
وَمَا
ﳍ
كُنتَ
ﳎ
لَدَيۡهِمۡ
ﳏ
إِذۡ
ﳐ
أَجۡمَعُوٓاْ
ﳑ
أَمۡرَهُمۡ
ﳒ
وَهُمۡ
ﳓ
يَمۡكُرُونَ
ﳔ
١٠٢
ﳕ
(Kisah nabi Yusuf) yang demikian ialah dari berita-berita yang ghaib yang kami wahyukan kepadamu (wahai Muhammad), sedang engkau tidak ada bersama-sama mereka semasa mereka sekata mengambil keputusan (hendak membuang Yusuf ke dalam perigi) dan semasa mereka menjalankan rancangan jahat (terhadapnya untuk membinasakannya).
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