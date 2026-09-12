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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yusuf Ayah 101
Yusuf
101
12:101
۞ رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث فاطر السماوات والارض انت وليي في الدنيا والاخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين ١٠١
۞ رَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَنِى مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِى مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ ۚ فَاطِرَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِىِّۦ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْـَٔاخِرَةِ ۖ تَوَفَّنِى مُسْلِمًۭا وَأَلْحِقْنِى بِٱلصَّـٰلِحِينَ ١٠١
۞ رَبِّ
ﲭ ﲮ
قَدۡ
ﲯ
ءَاتَيۡتَنِي
ﲰ
مِنَ
ﲱ
ٱلۡمُلۡكِ
ﲲ
وَعَلَّمۡتَنِي
ﲳ
مِن
ﲴ
تَأۡوِيلِ
ﲵ
ٱلۡأَحَادِيثِۚ
ﲶﲷ
فَاطِرَ
ﲸ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﲹ
وَٱلۡأَرۡضِ
ﲺ
أَنتَ
ﲻ
وَلِيِّۦ
ﲼ
فِي
ﲽ
ٱلدُّنۡيَا
ﲾ
وَٱلۡأٓخِرَةِۖ
ﲿﳀ
تَوَفَّنِي
ﳁ
مُسۡلِمٗا
ﳂ
وَأَلۡحِقۡنِي
ﳃ
بِٱلصَّٰلِحِينَ
ﳄ
١٠١
ﳅ
"Wahai Tuhanku! Sesungguhnya Engkau telah mengurniakan daku sebahagian dari kekuasaan (pemerintahan) dan mengajarku sebahagian dari ilmu tafsiran mimpi. Wahai Tuhan yang menciptakan langit dan bumi Engkau Penguasa dan Pelindungku di dunia dan di akhirat; sempurnakanlah ajalku (ketika mati) dalam keadaan Islam, dan hubungkanlah daku dengan orang-orang yang soleh".
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