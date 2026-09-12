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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yusuf Ayah 100
Yusuf
100
12:100
ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا ابت هاذا تاويل روياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي ان ربي لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم ١٠٠
وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّوا۟ لَهُۥ سُجَّدًۭا ۖ وَقَالَ يَـٰٓأَبَتِ هَـٰذَا تَأْوِيلُ رُءْيَـٰىَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّى حَقًّۭا ۖ وَقَدْ أَحْسَنَ بِىٓ إِذْ أَخْرَجَنِى مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَآءَ بِكُم مِّنَ ٱلْبَدْوِ مِنۢ بَعْدِ أَن نَّزَغَ ٱلشَّيْطَـٰنُ بَيْنِى وَبَيْنَ إِخْوَتِىٓ ۚ إِنَّ رَبِّى لَطِيفٌۭ لِّمَا يَشَآءُ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ١٠٠
وَرَفَعَ
ﱺ
أَبَوَيۡهِ
ﱻ
عَلَى
ﱼ
ٱلۡعَرۡشِ
ﱽ
وَخَرُّواْ
ﱾ
لَهُۥ
ﱿ
سُجَّدٗاۖ
ﲀﲁ
وَقَالَ
ﲂ
يَٰٓأَبَتِ
ﲃ
هَٰذَا
ﲄ
تَأۡوِيلُ
ﲅ
رُءۡيَٰيَ
ﲆ
مِن
ﲇ
قَبۡلُ
ﲈ
قَدۡ
ﲉ
جَعَلَهَا
ﲊ
رَبِّي
ﲋ
حَقّٗاۖ
ﲌﲍ
وَقَدۡ
ﲎ
أَحۡسَنَ
ﲏ
بِيٓ
ﲐ
إِذۡ
ﲑ
أَخۡرَجَنِي
ﲒ
مِنَ
ﲓ
ٱلسِّجۡنِ
ﲔ
وَجَآءَ
ﲕ
بِكُم
ﲖ
مِّنَ
ﲗ
ٱلۡبَدۡوِ
ﲘ
مِنۢ
ﲙ
بَعۡدِ
ﲚ
أَن
ﲛ
نَّزَغَ
ﲜ
ٱلشَّيۡطَٰنُ
ﲝ
بَيۡنِي
ﲞ
وَبَيۡنَ
ﲟ
إِخۡوَتِيٓۚ
ﲠﲡ
إِنَّ
ﲢ
رَبِّي
ﲣ
لَطِيفٞ
ﲤ
لِّمَا
ﲥ
يَشَآءُۚ
ﲦﲧ
إِنَّهُۥ
ﲨ
هُوَ
ﲩ
ٱلۡعَلِيمُ
ﲪ
ٱلۡحَكِيمُ
ﲫ
١٠٠
ﲬ
Dan ia dudukkan kedua ibu bapanya (bersama-samanya) di atas kerusi kebesaran. Dan setelah itu mereka semuanya tunduk memberi hormat kepada Yusuf. Dan (pada saat itu) berkatalah Yusuf: "Wahai ayahku! Inilah dia tafsiran mimpiku dahulu. Sesungguhnya Allah telah menjadikan mimpiku itu benar. Dan sesungguhnya Ia telah melimpahkan kebaikan kepadaku ketika Ia mengeluarkan daku dari penjara; dan Ia membawa kamu ke mari dari dosa sesudah Syaitan (dengan hasutannya) merosakkan perhubungan antaraku dengan saudara-saudaraku. Sesungguhnya Tuhanku lemah-lembut tadbirNya bagi apa yang dikehendakiNya; sesungguhnya Dia lah yang Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.
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