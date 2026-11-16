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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 9
Yunus
9
10:9
ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم ٩
إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَـٰنِهِمْ ۖ تَجْرِى مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَـٰرُ فِى جَنَّـٰتِ ٱلنَّعِيمِ ٩
إِنَّ
ﱘ
ٱلَّذِينَ
ﱙ
ءَامَنُواْ
ﱚ
وَعَمِلُواْ
ﱛ
ٱلصَّٰلِحَٰتِ
ﱜ
يَهۡدِيهِمۡ
ﱝ
رَبُّهُم
ﱞ
بِإِيمَٰنِهِمۡۖ
ﱟﱠ
تَجۡرِي
ﱡ
مِن
ﱢ
تَحۡتِهِمُ
ﱣ
ٱلۡأَنۡهَٰرُ
ﱤ
فِي
ﱥ
جَنَّٰتِ
ﱦ
ٱلنَّعِيمِ
ﱧ
٩
ﱨ
Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Tuhan mereka akan memimpin mereka dengan sebab iman mereka yang sempurna itu. (Mereka masuk ke taman yang) sungai-sungainya mengalir di bawah tempat kediaman mereka di dalam Syurga yang penuh nikmat.
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