После упоминания о наказании грешников Всевышний возвестил о вознаграждении, которое ожидает покорных праведников. Они не только обратились в правую веру, но и совершали праведные деяния, являющиеся следствием правой веры. Они совершали благодеяния душой и телом, поступая искренне ради Аллаха и следуя примеру Божьих посланников. Именно вера стала причиной, по которой Аллах одарил их величайшим вознаграждением - верным руководством. Аллах обучил их тому, что может принести им пользу, и вдохновил их на совершение благодеяний, которые являются плодами верного руководства, и научил их задумываться над знамениями. В мирской жизни Аллах повел их прямым путем, а в Последней жизни Он наставит их на путь, ведущий в Райские сады блаженства, в которых текут неиссякаемые ручьи. Всевышний назвал сады Рая садами блаженства, потому что в них собраны самые совершенные удовольствия. Эти удовольствия доставляют радость душе и заставляют ее ликовать, когда праведник получает возможность взглянуть на лик Милостивого Аллаха, услышать Его восхитительную речь, возрадоваться Его благоволению, насладиться близостью с Ним, встретиться с любимыми людьми и дорогими братьями, получить удовольствие от общения с ними, послушать веселые голоса и трогательные напевы, насладиться восхитительными пейзажами. Наряду с этим праведники получают телесное удовольствие от аппетитных яств, ароматных напитков, прекрасных жен и многих других услад, которые не известны людям на земле, которые даже не приходят им в голову, которые они даже не способны описать.