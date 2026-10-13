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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 88
Yunus
88
10:88
وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملاه زينة واموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يومنوا حتى يروا العذاب الاليم ٨٨
وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَآ إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُۥ زِينَةًۭ وَأَمْوَٰلًۭا فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا۟ عَن سَبِيلِكَ ۖ رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَىٰٓ أَمْوَٰلِهِمْ وَٱشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا۟ حَتَّىٰ يَرَوُا۟ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ٨٨
وَقَالَ
ﲶ
مُوسَىٰ
ﲷ
رَبَّنَآ
ﲸ
إِنَّكَ
ﲹ
ءَاتَيۡتَ
ﲺ
فِرۡعَوۡنَ
ﲻ
وَمَلَأَهُۥ
ﲼ
زِينَةٗ
ﲽ
وَأَمۡوَٰلٗا
ﲾ
فِي
ﲿ
ٱلۡحَيَوٰةِ
ﳀ
ٱلدُّنۡيَا
ﳁ
رَبَّنَا
ﳂ
لِيُضِلُّواْ
ﳃ
عَن
ﳄ
سَبِيلِكَۖ
ﳅﳆ
رَبَّنَا
ﳇ
ٱطۡمِسۡ
ﳈ
عَلَىٰٓ
ﳉ
أَمۡوَٰلِهِمۡ
ﳊ
وَٱشۡدُدۡ
ﳋ
عَلَىٰ
ﳌ
قُلُوبِهِمۡ
ﳍ
فَلَا
ﳎ
يُؤۡمِنُواْ
ﳏ
حَتَّىٰ
ﳐ
يَرَوُاْ
ﳑ
ٱلۡعَذَابَ
ﳒ
ٱلۡأَلِيمَ
ﳓ
٨٨
ﳔ
Dan Nabi Musa pula (merayu dengan) berkata: "Wahai Tuhan kami! Sesungguhnya Engkau telah memberikan kepada Firaun dan ketua-ketua kaumnya barang-barang perhiasan dan harta benda yang mewah dalam kehidupan dunia ini. Wahai Tuhan kami! (Kemewahan yang Engkau berikan kepada mereka) akibatnya menyesatkan mereka dari jalanMu (dengan sebab kekufuran mereka). Wahai Tuhan kami! Binasakanlah harta benda mereka dan meteraikanlah hati mereka (sehingga menjadi keras membatu), maka dengan itu mereka tidak akan dapat beriman sehingga mereka melihat azab yang tidak terperi sakitnya.
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