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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 85
Yunus
85
10:85
فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ٨٥
فَقَالُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةًۭ لِّلْقَوْمِ ٱلظَّـٰلِمِينَ ٨٥
فَقَالُواْ
ﲓ
عَلَى
ﲔ
ٱللَّهِ
ﲕ
تَوَكَّلۡنَا
ﲖ
رَبَّنَا
ﲗ
لَا
ﲘ
تَجۡعَلۡنَا
ﲙ
فِتۡنَةٗ
ﲚ
لِّلۡقَوۡمِ
ﲛ
ٱلظَّٰلِمِينَ
ﲜ
٨٥
ﲝ
Lalu mereka berkata: "Kepada Allah jualah kami berserah. Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau jadikan kami landasan fitnah kesengsaraan bagi kaum yang zalim ganas.
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